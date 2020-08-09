Alanyasporlu Welinton Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Welinton ile masaya oturuyor.
A Spor'un haberine göre deneyimli savunmacı bugün saat 16.00'da İstanbul'da olacak. Alanyaspor'un Brezilyalı stoperi, siyah-beyazlı yöneticiler ile detayları görüşecek.
Alanyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Welinton'u Sergen Yalçın'ın çok istediği ifade ediliyor.
Welinton, geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibinde 27 maça çıkarken, 3 gol attı.Balotelli çılgınlığı Elneny için kritik görüşme Atletico Madrid’e kiralık çalımı