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Alanyasporlu Welinton için 'a geliyor

Aytemiz 'un deneyimli savunmacısı Welinton, 'la görüşmesi yapmak için bugün saat 16.00'da 'a gelecek. A Spor'un haberine göre, taraflar detayları görüşecek. Siyah-beyazlılar, 'ın raporu doğrultusunda bir süredir Brezilyalı stoperle temas halindeydi.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 12:16 Son Güncelleme: 9.8.2020 12:43 ABONE OL
Alanyasporlu Welinton Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Welinton ile masaya oturuyor.

A Spor'un haberine göre deneyimli savunmacı bugün saat 16.00'da İstanbul'da olacak. Alanyaspor'un Brezilyalı stoperi, siyah-beyazlı yöneticiler ile detayları görüşecek.

Alanyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Welinton'u Sergen Yalçın'ın çok istediği ifade ediliyor.

Welinton, geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibinde 27 maça çıkarken, 3 gol attı.

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Alanyasporlu Welinton Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
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