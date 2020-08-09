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Alanyasporlu Welinton için 'da!

3 sezondur formasıy giyen Brezilyalı stoper Welinton, ile anlaşmak için 'a geldi. Öte yandan siyah beyazlılardan Fatih Aksoy da Alanyaspor'un yolunu tuttu. İşte detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 17:35 Son Güncelleme: 9.8.2020 17:36 ABONE OL
Alanyasporlu Welinton Beşiktaş için İstanbul'da!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Welinton, İstanbul'a indi. Son transfer görüşmelerinin ardından sağlık kontrolünden geçecek olan Welinton, resmi imzayı atacak.

Beşiktaş, Welinton transferini bitirmek üzere. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Brezilyalı savunmacı, siyah-beyazlılarla görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Havaalanında Beşiktaşlı yöneticilerin karşıladığı Welinton, transferinde son detayları görüştükten sonra yarın sağlık kontrolüne girecek.
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki savunmacıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Fatih Aksoy Alanyaspor'da!

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Alanyasporlu Welinton Beşiktaş için İstanbul'da!
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