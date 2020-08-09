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’e kiralık çalımı

Mensah’ı isteyen , ’u transferde rahatlatacak yeni bir yöntem buldu. 'in bir sonraki satıştan alacağı %40 payı devre dışı bırakmak için Kayserispor'a 1+1 yıllık kiralık teklifi sunan Aslan, Ganalı oyuncuya karşılık 2 milyon Euro ve takas önerdi

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Atletico Madrid’e kiralık çalımı

SABAH Spor'un dün 'Aslan'dan 4+1 formülü' manşetiyle duyurduğu Mensah&Galatasaray flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte yeni detaylar...
Atletico Madrid geçen yaz 3.6 milyon Euro'ya bonservisini Kayserispor'a verdiği Mensah'ın sözleşmesine 'Bir sonraki satıştan yüzde 40 pay alırız' maddesi koydurmuştu. 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın yürüttüğü operasyonda Galatasaray da Atletico Madrid'i devre dışı bırakacak 1+1 yıllık kiralama teklifini Kayserispor'a sundu.

KAYSERİSPOR 3 MİLYON EURO İSTEDİ
25 yaşındaki Ganalı yıldız için her iki sezonda 1'er milyon Euro'dan 2 milyon Euro kiralama bedeli ödemeye hazır olan Galatasaray'dan Kayserispor cephesi teklifini toplam 3 milyon Euro'ya çıkarmasını istedi. İki yıllık kiralama formülüyle Atletico Madrid'in pay alması engellenecek ve Galatasaray kadrosunda düşünmediği oyuncuları Mensah transferinde takas olarak Kayserispor'a gönderecek. Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz isimleri pazarlık masasında konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN VAZGEÇMEDİ
68 milyon TL ile ligin en az harcama limitine sahip takımı Kayserispor'da Mensah'ın maaşı 1.1 milyon Euro. Sarı-kırmızılı Anadolu ekibi, Mensah'ı gönderip hem transferlerine kaynak yaratacak hem de maaş bütçesinde yer açacak. Bu arada Beşiktaş da Mensah için şartları zorluyor. Siyah-beyazlılar, 4 futbolcu artı para önerdi. Transfer için Başkan Çebi devreye girdi.

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Atletico Madrid’e kiralık çalımı
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