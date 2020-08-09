Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Berna Gözbaşı teknik direktör Bayram Bektaş'ı açıkladı

'ı açıkladı

Başkanı , takımın başına 'ın getirildiğini duyurdu. hesabından açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "'de harcama limiti en düşük takımız. Takımın teknik patronunun sadece düşünen, başarıya aç, kariyerine odaklı, futbolcu ağı geniş, genç ve iddialı bir kişi olması gerekiyordu. O kişi Bayram Bektaş..." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 00:14 ABONE OL
Berna Gözbaşı teknik direktör Bayram Bektaş'ı açıkladı

Hes Kablo Kayserispor teknik direktör Robert Prosinecki'nin yerine Bayram Bektaş'ı takımın başına getirdi.

Başkan Berna Gözbaşı, Bayram Bektaş'ın takımın başına getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İŞTE BERNA GÖZBAŞI'NIN AÇIKLAMASI

Süper Lig'de harcama limiti en düşük takımız. Takımın teknik patronunun sadece futbol düşünen, başarıya aç, kariyerine odaklı, futbolcu ağı geniş, genç ve iddialı bir kişi olması gerekiyordu. O kişi Bayram Bektaş...

'Değişim' parolasıyla girmeyi hedeflediğimiz yeni sezonda değerli hocamızın hem Türk futbolunun gençlerine olan yoğun hakimiyeti hem de donanımıyla birlikte kısa, orta ve uzun vadede arzuladığımız hedeflere bizi taşıyacağına gönülden inanıyoruz.

Harcama limitlerinde kısıtlı bir bütçeye sahip olan kulübümüzün hocamızın da birikimiyle gelecek yıllarda altyapıdan yetiştireceği yeteneklerle Türk futbolunda ses getireceğine de gönülden inanıyoruz.

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Berna Gözbaşı teknik direktör Bayram Bektaş'ı açıkladı
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