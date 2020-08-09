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Antalyasporlu 'i istiyor

dönemine hızlı başlayan ve 5 ismi kadrosuna katan çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler Antalyaspor'da forma giyen 21 yaşındaki 'i kadrosuna katmak istiyor.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 18:34 Son Güncelleme: 9.8.2020 18:35 ABONE OL
Fenerbahçe Antalyasporlu Doğukan Sinik'i istiyor

Antalyaspor'un genç futbolcusu Doğukan Sinik, Fenerbahçe yolunda.

Üst üste yaptığı transferlerle yeni sezona iddialı girmek isteyen sarı lacivertliler, 21 yaşındaki Doğukan Sinik transferiyle de hücum bölgesinde alternatif oluşturmak istiyor.

Alt yaş milli takımlarından da takım arkadaşlarının Fenerbahçe kadrosunda olması ve özellikle Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık isteyen genç oyuncu, gelecek sezon Fenerbahçe forması giymeye yakın.

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Antalyaspor ile devre arasında 2024 yılı sonuna kadar sözleşme yenileyen Sinik için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin resmi teklif yapması bekleniyor.

Antalyaspor'un alt yapısından yetişen ve A takımda başarılı bir performans sergilyen oyuncudan kırmızı beyazlılar da önemli bir kazanç elde etmek istiyor.

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Fenerbahçe Antalyasporlu Doğukan Sinik'i istiyor
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