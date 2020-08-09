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Galatasaray'da Ryan Babel krizi!

Galatasaray'da 'in kadroda düşünmediği Ryan Babel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların satış listesine koyduğu yıldız futbolcu kendisine gelen teklifleri reddetti. Babel yeni sezonda Galatasaray forması giymek istiyor.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 21:00 Son Güncelleme: 9.8.2020 21:03 ABONE OL
Galatasaray'da Ryan Babel krizi!

Sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'a Ryan Babel'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ancak istikrarsız performansı ve disiplinsiz davranışları nedeniyle ara transfer döneminde Ajax'a kiraladığı tecrübeli oyuncunun başta eski takımı Fulham olmak üzere birkaç transfer teklifi aldığı ancak hepsine ret cevabı verdiği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayı düşünmediği belirtildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Hürriyet'in haberine göre, teknik direktör Fatih Terim ise Babel'i yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde tecrübeli yıldızın menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

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Galatasaray'da yıllık 2.5 milyon Euro garanti maaş alan Babel, devre arasında Ajax'a kiralanmış, ancak kulübü tarafından kontratı erken feshedilmişti.

Tecrübeli futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar, eğer bonservis konusunda bir gelişme olmazsa, oyuncuyu tekrar kiralamaya sıcak bakıyor.

KULÜP İÇİNDE RAHATSIZLIK YARATTI

Pandemi döneminde ülkesindeki kulüplerle transfer görüşmeleri yapan Babel'in kısa bir süre önce karar değiştirmesi ise kulüpte rahatsızlık yarattı.

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Galatasaray'da Ryan Babel krizi!
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