Galatasaray'ın gündemindeki Cavani Benfica ile anlaştı

Benfica, Süper Lig devi Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Edinson Cavani konusunda mutla sona yaklaştı.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin haberine göre Edinson Cavani, Benfica'nın 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Uruguaylı yıldız, sezon başına net 9 milyon euro maaş alacak.

Edinson Cavani'nin maaş dışında imza parası ve çeşitli başarı bonusları alacağı bilgisi verildi.

Danubio'da profesyonel olan Edinson Cavani, ardından Palermo ve Napoli formaları giydikten sonra 2013 yazında 64.5 milyon euro bonservis karşılığında PSG'ye transfer oldu.

Uruguaylı forvet, PSG ile 200 Ligue 1 maçına çıktı ve 138 gol atıp 30 asist yaptı. (Fotomaç)