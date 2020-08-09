Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Haber hattı

Haber hattı

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Haber hattı
Yeni Malatyaspor'da yönetime istifa çağrısı
Yeni Malatyaspor'da kazan kaynamaya başladı. Divan Kurulu'ndan yapılan açıklamada, takımın Süper Lig'i küme düşme hattında tamamlamasının camiayı üzdüğü belirtildi ve yönetimin gereğini yapmasını istedi. Yönetimden ise şu yanıt geldi: "Divan kurulumuzun aldığı tavsiye kararını değerli gördüğümüzü ve hatalarımızdan gerekli tecrübeleri edinerek, yeni sezona camia ve kulüp olarak birlik, beraberlik içerisinde güçlü bir kadroyla girme adına azami gayret göstereceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz."

Max Kruse: Berlin'e eğlenmeye gelmedim
F.Bahçe'den maaşını alamadığı gerekçesiyle ayrılan ve Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, "Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim" dedi. Kendisi için düzenlenen tanıtım toplantısına motosikletle gelen Kruse, "Her dönem iyi futbol sergilemeye çalıştım, bunu Union Berlin'de de göstermeye çalışacağım" ifadesini kullandı.

Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi başladı
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile 1 yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Fatih Mert, gelecek sezon başarılı olmak için büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, "Teknik direktör olarak Fuat Çapa hocamız ile anlaşarak ilk adımı attık. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız aynı gayret ile devam edecek" dedi. Çapa imza töreni sonrası tesislerde yeni sezon çalışmalarına başladı.

Juventus'un hocası Andrea Pirlo oldu
Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'ta teknik direktörlüğe Andrea Pirlo getirildi. Juve'nin efsane oyuncularından olan Pirlo, 2 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan kulübü, "Pirlo'nun bu takıma önderlik edeceğine dair tam bir inancımız vardır" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, Sarri'nin görevine son vermişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 8 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
Tülin Şahin Portekizli iş adamı Pedro de Noronha ile neden resmi evlilik yapmadığını açıkladı! İlk kez GÜNAYDIN duyurmuştu!
Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti; Koronavirüs tedavisi gören yaşlı hastayı terk ettiler
SON DAKİKA! 9 Ağustos 2020 Altın fiyatları düşüşüyor! Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Dün gece MasterChef’te kim kazandı, hangi yarışmacı üst tura çıktı? 8 Ağustos MasterChef Türkiye 6. ana kadro yarışmacısı kim oldu?
2020 Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması! MEB ile özel ve devlet okullar açılacak mı?
SON DAKİKA | 8 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı bugün kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı tablosu duyuruldu!
Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
Son Dakika Haberi! Bursa’daki akılalmaz olayda flaş gelişme! Cinayet sonrası mahkemedeki sözleri şaşkına çevirdi…
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA