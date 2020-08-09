Haber hattı

Yeni Malatyaspor'da kazan kaynamaya başladı. Divan Kurulu'ndan yapılan açıklamada, takımın Süper Lig'i küme düşme hattında tamamlamasının camiayı üzdüğü belirtildi ve yönetimin gereğini yapmasını istedi. Yönetimden ise şu yanıt geldi: "Divan kurulumuzun aldığı tavsiye kararını değerli gördüğümüzü ve hatalarımızdan gerekli tecrübeleri edinerek, yeni sezona camia ve kulüp olarak birlik, beraberlik içerisinde güçlü bir kadroyla girme adına azami gayret göstereceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz."F.Bahçe'den maaşını alamadığı gerekçesiyle ayrılan ve Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, "Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim" dedi. Kendisi için düzenlenen tanıtım toplantısına motosikletle gelen Kruse, "Her dönem iyi futbol sergilemeye çalıştım, bunu Union Berlin'de de göstermeye çalışacağım" ifadesini kullandı.Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktörBaşkan Fatih Mert, gelecek sezon başarılı olmak için büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, "Teknik direktör olarak Fuat Çapa hocamız ile anlaşarak ilk adımı attık. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız aynı gayret ile devam edecek" dedi. Çapa imza töreni sonrası tesislerde yeni sezon çalışmalarına başladı.Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'ta teknik direktörlüğe Andrea Pirlo getirildi. Juve'nin efsane oyuncularından olan Pirlo, 2 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan kulübü, "Pirlo'nun bu takıma önderlik edeceğine dair tam bir inancımız vardır" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, Sarri'nin görevine son vermişti.