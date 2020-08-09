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Hasan Ali’nin ‘Dev’ sevinci!

Fenerbahçe’ye veda eden ve ’e 3 yıllık imza atan milli sol bek, “Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağım için mutluyum” dedi

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Hasan Ali’nin ‘Dev’ sevinci!
8 yıllık Fenerbahçe macerasını sonlandıran Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'e gitti. 30 yaşındaki milli sol bek, eski takımına veda mesajı yayınladıktan sonra turuncu- lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir'den yapılan açıklamada "Milli takımımızın önemli isimlerinden olan ve özverili futboluyla herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek" denildi. Hasan Ali ise "Yeni bir sayfa açıyorum. Şampiyonlar Lig'nde oynayacağım için mutluyum" mesajını verdi.

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Hasan Ali’nin ‘Dev’ sevinci!
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