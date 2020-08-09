Hasan Ali’nin ‘Dev’ sevinci!

Fenerbahçe’ye veda eden ve Başakşehir’e 3 yıllık imza atan milli sol bek, “Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağım için mutluyum” dedi
Giriş Tarihi: 9.8.2020ABONE OL
8yıllık Fenerbahçe macerasını sonlandıran Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'e gitti. 30 yaşındaki milli sol bek, eski takımına veda mesajı yayınladıktan sonra turuncu- lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir'den yapılan açıklamada "Milli takımımızınönemli isimlerindenolan ve özverili futboluylaherkesin takdirinikazanan tecrübelifutbolcu, bundan böyleBaşakşehir forması giyecek" denildi. Hasan Ali ise "Yeni bir sayfa açıyorum. Şampiyonlar Lig'nde oynayacağım için mutluyum" mesajını verdi.