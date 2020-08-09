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Marcelo gün sayıyor

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Marcelo gün sayıyor
Stoper takviyesi yapmak için kolları sıvayan yönetimin liste başında Marcelo Guedes var. Beşiktaş forması ile 61 maçta sahne alan ve 5 kez de ağları sarsan Marcelo ardından Lyon'un yolunu tutmuştu. Brezilyalı oyuncu Beşiktaş'ın teklifi sonrasında Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken Lyon'un Şampiyonlar Ligi serüveni nedeniyle maçların bitmesi bekleniyor. Kulübünden Beşiktaş'a dönebilmek adına anlayış bekleyen Marcelo'nun bu isteğine Fransızlar da sıcak bakıyor. 1 yıl daha kontratı bulunan oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemeyen Lyon'un makul bir bedele ikna edilmesi halinde bu transferin de gerçekleşmesi bekleniyor.

NECİP 3 YIL İÇİN 12 MİLYON ALACAK
Siyah-beyazlılar 29 yaşındaki kaptan Necip Uysal ile sözleşme uzattı. 1 yılı daha kalan Necip ile 3 yıllık anlaşan Beşiktaş, yıllık 9 milyon TL alan oyuncuyu 3 yıl için 12 milyon TL'ye ikna etti. Yeni sözleşmeye göre oyuncuya gelecek sezon 3 milyon, bir sonraki yıl 4 milyon, 2022-23 sezonunda ise 5 milyon TL ödenecek. Necip ayrıca 2.5 milyon TL'lik geçmiş alacaklarından da vazgeçti...

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