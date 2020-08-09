Marcelo gün sayıyor

Stoper takviyesi yapmak için kolları sıvayan yönetimin liste başında Marcelo Guedes var. Beşiktaş forması ileMarcelo ardından Lyon'un yolunu tutmuştu. Brezilyalı oyuncu Beşiktaş'ın teklifi sonrasında Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken Lyon'un Şampiyonlar Ligi serüveni nedeniyle maçların bitmesi bekleniyor.1 yıl daha kontratı bulunan oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemeyen Lyon'un makul bir bedele ikna edilmesi halinde bu transferin de gerçekleşmesi bekleniyor.Siyah-beyazlılar 29 yaşındaki kaptan Necip Uysal ile sözleşme uzattı. 1 yılı daha kalan Necip ile 3 yıllık anlaşan Beşiktaş, yıllık 9 milyon TL alan oyuncuyu 3 yıl için 12 milyon TL'ye ikna etti. Yeni sözleşmeye göre oyuncuya gelecek sezon 3 milyon, bir sonraki yıl 4 milyon, 2022-23 sezonunda ise 5 milyon TL ödenecek. Necip ayrıca 2.5 milyon TL'lik geçmiş alacaklarından da vazgeçti...