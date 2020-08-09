Sahne gençlerin!

Teknik direktörlerin yaş ortalamasında Avrupa'da en genç 4. ülkeyiz. Ligimizde hocaların yaş ortalaması son iki sezonda yüzde 11.4 gençleşti. SABAH'ın özel araştırmasına göre geçtiğimiz sezon ligimizde teknik direktör yaşı azaldıkça toplanan puan sayısı yüzde 15,4 artış gösterdi
Süper Lig'de yeni sezon öncesi kulüpler genç hocalara güvenmeye devam ediyor. Ligde 50 yaş üzerisadece 6 teknik direktör kalırken, teknik direktör yaş ortalaması da geçtiğimiz sezona göre yüzde 9,9 düştü ve 47,5'e geriledi. 2019- 2020 sezonunda Avrupa'nın 12 büyük ligi içerisinde en yaşlı teknik direktör grubuna sahip olan ligimiz, biranda listenin en genç 4. ülkesidurumuna geldi.
İKİ SEZONDA YÜZDE 11.4 GENÇLEŞTİK
Genç hocalara güvenmeyi tercih eden ve deneyimli teknik direktörlerden bir türlü verim alamayan lig ekipleri,hocaların yaş ortalamasını iki sezondayüzde 11.4 gençleştirdi. 2016-17'de 51.33, 2017-18'de 50.93, 2018-19'da 52.93, 2019-20'de ise 52,2 olan hoca yaş ortalaması bir anda 47.5'e inmiş oldu.
YAŞ DÜŞTÜ, PUAN ARTTI
Avrupa'nın beş büyük ligi ve Türkiye'yi hesaba katarak gerçekleştirdiğimiz çalışmada teknik direktör yaşları düştükçe, toplanan puan ortalamasının da bazı ülkelerde arttığı ortaya çıktı. Korelasyonanaliziyle gerçekleştirdiğimiz ilişkianalizinde iki değer arasında SüperLig'de yüzde 15,4'lik ters orantı çıktı. Bu değer Fransa Lig 1'de ise yine ters orantılı ilişkiyle yüzde 30.2 oldu. İspanya'da 23.42'lük yaş ile puan ortalaması arasında doğru orantı çıkarken, İtalya'da ise bu değeryüzde 16'lık doğru orantılı oldu.
KASIMPAŞA'DA HOCA ARAYIŞI DEVAM EDİYOR
Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Denizlispor'un Levent Kartop ile devam edip etmeyeceği ise yeni teknik direktör arayışından alacağı sonuçlara bağlı.
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon boyunca 41 farklı teknik direktör takımlarda görev yaptı.
BİR GÖRÜŞ / Levent TÜZEMEN
Hem risk hem de fırsat
Kulüplerin genç teknik direktörlere fırsat tanımasını risk olarak görüyorum. Ancak bu fırsatı eline geçiren genç teknik direktörlerin içerisinde Süper Lig'de görev yapmak geleceklerini belirleme adına ciddi bir fırsat olacak. Bazen alınan risklerden ciddi verim elde edersiniz. Sonuç olarak bir takımın başarısı sadece genç ya da yaşlı olsun teknik direktöre mal edilemez. Mutlaka iyi bir kadro kurulmalıdır. Örneğin Bayram Bektaş, Çağdaş Atan, Tomas, Nobre, Ömer Erdoğan önlerine sunulan bu fırsatı değerlendirirlerse yeni nesil genç hocalar için rol model olacaklardır.
BİR GÖRÜŞ / İskender GÜNEN
Türk futbolu için çok büyük kazanç olur...
Geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla genç teknik direktör takımlarımızın başında. Başakşehir'de Okan Buruk, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, F.Bahçe'de Erol Bulut ve de Süper Lig'in diğer takımlarında artık genç teknik direktörler yer almakta. Teknik direktörün genci yaşlısı olmaz ama genç teknik adamların gösterecekleri performans kendi kariyerleri açısından da büyük önem taşıyor. Geçen yıl Okan Buruk kendisine gelen şansı Başakşehir'i şampiyon yaparak en iyi şekilde kullandı. Bu örneklerin artması futbolumuz için de kazanç olur.