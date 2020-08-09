Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sahne gençlerin!

Sahne gençlerin!

Teknik direktörlerin yaş ortalamasında Avrupa'da en genç 4. ülkeyiz. Ligimizde hocaların yaş ortalaması son iki sezonda yüzde 11.4 gençleşti. SABAH'ın özel araştırmasına göre geçtiğimiz sezon ligimizde yaşı azaldıkça toplanan puan sayısı yüzde 15,4 artış gösterdi

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Sahne gençlerin!
Süper Lig'de yeni sezon öncesi kulüpler genç hocalara güvenmeye devam ediyor. Ligde 50 yaş üzeri sadece 6 teknik direktör kalırken, teknik direktör yaş ortalaması da geçtiğimiz sezona göre yüzde 9,9 düştü ve 47,5'e geriledi. 2019- 2020 sezonunda Avrupa'nın 12 büyük ligi içerisinde en yaşlı teknik direktör grubuna sahip olan ligimiz, bir anda listenin en genç 4. ülkesi durumuna geldi.



İKİ SEZONDA YÜZDE 11.4 GENÇLEŞTİK
Genç hocalara güvenmeyi tercih eden ve deneyimli teknik direktörlerden bir türlü verim alamayan lig ekipleri, hocaların yaş ortalamasını iki sezonda yüzde 11.4 gençleştirdi. 2016-17'de 51.33, 2017-18'de 50.93, 2018-19'da 52.93, 2019-20'de ise 52,2 olan hoca yaş ortalaması bir anda 47.5'e inmiş oldu.



YAŞ DÜŞTÜ, PUAN ARTTI
Avrupa'nın beş büyük ligi ve Türkiye'yi hesaba katarak gerçekleştirdiğimiz çalışmada teknik direktör yaşları düştükçe, toplanan puan ortalamasının da bazı ülkelerde arttığı ortaya çıktı. Korelasyon analiziyle gerçekleştirdiğimiz ilişki analizinde iki değer arasında Süper Lig'de yüzde 15,4'lik ters orantı çıktı. Bu değer Fransa Lig 1'de ise yine ters orantılı ilişkiyle yüzde 30.2 oldu. İspanya'da 23.42'lük yaş ile puan ortalaması arasında doğru orantı çıkarken, İtalya'da ise bu değer yüzde 16'lık doğru orantılı oldu.



KASIMPAŞA'DA HOCA ARAYIŞI DEVAM EDİYOR
Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Denizlispor'un Levent Kartop ile devam edip etmeyeceği ise yeni teknik direktör arayışından alacağı sonuçlara bağlı.

41
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon boyunca 41 farklı teknik direktör takımlarda görev yaptı.

BİR GÖRÜŞ / Levent TÜZEMEN
Hem risk hem de fırsat
Kulüplerin genç teknik direktörlere fırsat tanımasını risk olarak görüyorum. Ancak bu fırsatı eline geçiren genç teknik direktörlerin içerisinde Süper Lig'de görev yapmak geleceklerini belirleme adına ciddi bir fırsat olacak. Bazen alınan risklerden ciddi verim elde edersiniz. Sonuç olarak bir takımın başarısı sadece genç ya da yaşlı olsun teknik direktöre mal edilemez. Mutlaka iyi bir kadro kurulmalıdır. Örneğin Bayram Bektaş, Çağdaş Atan, Tomas, Nobre, Ömer Erdoğan önlerine sunulan bu fırsatı değerlendirirlerse yeni nesil genç hocalar için rol model olacaklardır.

BİR GÖRÜŞ / İskender GÜNEN
Türk futbolu için çok büyük kazanç olur...
Geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla genç teknik direktör takımlarımızın başında. Başakşehir'de Okan Buruk, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, F.Bahçe'de Erol Bulut ve de Süper Lig'in diğer takımlarında artık genç teknik direktörler yer almakta. Teknik direktörün genci yaşlısı olmaz ama genç teknik adamların gösterecekleri performans kendi kariyerleri açısından da büyük önem taşıyor. Geçen yıl Okan Buruk kendisine gelen şansı Başakşehir'i şampiyon yaparak en iyi şekilde kullandı. Bu örneklerin artması futbolumuz için de kazanç olur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 8 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
Tülin Şahin Portekizli iş adamı Pedro de Noronha ile neden resmi evlilik yapmadığını açıkladı! İlk kez GÜNAYDIN duyurmuştu!
Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti; Koronavirüs tedavisi gören yaşlı hastayı terk ettiler
SON DAKİKA! 9 Ağustos 2020 Altın fiyatları düşüşüyor! Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Dün gece MasterChef’te kim kazandı, hangi yarışmacı üst tura çıktı? 8 Ağustos MasterChef Türkiye 6. ana kadro yarışmacısı kim oldu?
2020 Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması! MEB ile özel ve devlet okullar açılacak mı?
SON DAKİKA | 8 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı bugün kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı tablosu duyuruldu!
Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
Son Dakika Haberi! Bursa’daki akılalmaz olayda flaş gelişme! Cinayet sonrası mahkemedeki sözleri şaşkına çevirdi…
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahne gençlerin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA