Sahne gençlerin!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kulüpler genç hocalara güvenmeye devam ediyor.teknik direktör yaş ortalaması da geçtiğimiz sezona göre yüzde 9,9 düştü ve 47,5'e geriledi. 2019- 2020 sezonunda Avrupa'nın 12 büyük ligi içerisinde en yaşlı teknik direktör grubuna sahip olan ligimiz,Genç hocalara güvenmeyi tercih eden ve deneyimli teknik direktörlerden bir türlü2016-17'de 51.33, 2017-18'de 50.93, 2018-19'da 52.93, 2019-20'de ise 52,2 olan hoca yaş ortalaması bir anda 47.5'e inmiş oldu.Avrupa'nın beş büyük ligi ve Türkiye'yi hesaba katarak gerçekleştirdiğimiz çalışmada teknik direktör yaşları düştükçe, toplanan puan ortalamasının da bazı ülkelerde arttığı ortaya çıktı.Bu değer Fransa Lig 1'de ise yine ters orantılı ilişkiyle yüzde 30.2 oldu. İspanya'da 23.42'lük yaş ile puan ortalaması arasında doğru orantı çıkarken,Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Denizlispor'un Levent Kartop ile devam edip etmeyeceği ise yeni teknik direktör arayışından alacağı sonuçlara bağlı.Süper Lig'de geçtiğimiz sezon boyunca 41 farklı teknik direktör takımlarda görev yaptı.Kulüplerin genç teknik direktörlere fırsat tanımasını risk olarak görüyorum. Ancak bu fırsatı eline geçiren genç teknik direktörlerin içerisinde Süper Lig'de görev yapmak geleceklerini belirleme adına ciddi bir fırsat olacak. Bazen alınan risklerden ciddi verim elde edersiniz. Sonuç olarak bir takımın başarısı sadece genç ya da yaşlı olsun teknik direktöre mal edilemez. Mutlaka iyi bir kadro kurulmalıdır. Örneğin Bayram Bektaş, Çağdaş Atan, Tomas, Nobre, Ömer Erdoğan önlerine sunulan bu fırsatı değerlendirirlerse yeni nesil genç hocalar için rol model olacaklardır.Geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla genç teknik direktör takımlarımızın başında. Başakşehir'de Okan Buruk, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, F.Bahçe'de Erol Bulut ve de Süper Lig'in diğer takımlarında artık genç teknik direktörler yer almakta. Teknik direktörün genci yaşlısı olmaz ama genç teknik adamların gösterecekleri performans kendi kariyerleri açısından da büyük önem taşıyor. Geçen yıl Okan Buruk kendisine gelen şansı Başakşehir'i şampiyon yaparak en iyi şekilde kullandı. Bu örneklerin artması futbolumuz için de kazanç olur.