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’a sıcak!

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Samuel Kalu Galatasaray’a sıcak!
Galatasaray'ın, Bordeaux'nun kanat oyuncusu Samuel Kalu için Fransız ekibine yaptığı teklif belli oldu. Fransız basını, Cimbom'un, 22 yaşındaki Niyerjalı futbolcu için Fransız kulübüne 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralama teklifi yaptığını duyurdu. Onyekuru'dan G.Saray hakkında bilgiler alan Kalu'nun da Aslan'a sıcak baktığı belirtildi. Bordeaux'ta 20 lig maçına çıkan genç futbolcu, 1 gol ve 1 asist üretti.

OZORNWAFOR VE SEKİDİKA GİDİYOR!
Genç oyuncular Ozornwafor ve Sekidika, Bolu'daki yeni sezon kampına katılacaklar. Ancak iki isim de Terim tarafından kadroda düşünülmüyor. Ozornwafor ve Sekidika'ya kulüp arayan sarı-kırmızılılar, iki oyuncuyu da düzenli oynayacakları takımlara kiralamak istiyor.

YENI GELENLERE TOPLU İMZA TÖRENİ
Çarşamba günü Florya'da sezonu açacak olan Galatasaray yeni sezon hazırlık kampını Bolu'da yapacak. Yeni transferler Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui için yarın toplu imza töreni düzenlenecek.

SAĞA ALTERNATİF: HÜSEYİN ATAKAN
Bir süredir sağ kanat için alternatif bakan G.Saray aradığını TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'da buldu: Hüseyin Atakan Üner... G.Saray yardımcı antrenörü Levent Şahin'in bir süre takip ettikten sonra Terim'e önerdiği 21 yaşındaki futbolcu için Altınordu ile temasa geçildi.

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Samuel Kalu Galatasaray’a sıcak!
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