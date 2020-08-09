Son dakika: Beşiktaş Kamil Grosicki ile anlaştı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, tanıdık bir isimle anlaştı.
2011-2014 yılları arasında Sivasspor forması giyen Kamil Grosicki, siyah-beyazlı takıma transfer oluyor.
BeIN Sports'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, futbol hayatını İngiltere Championship takımlarından West Bromwich'te sürdüren Polonyalı kanat oyuncusunu kadrosuna kattı.
Grosicki, 2019-2020 sezonunda 44 maçta WBA forması giydi ve 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.Alanyasporlu Welinton Beşiktaş için İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın ilgilendiği genç yıldızdan müjde! Balotelli Beşiktaş’ta