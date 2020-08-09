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Son dakika: ile anlaştı

Son dakika... , ile prensipte anlaştı. BeIN Sports'un haberine göre, forması giyen deneyimli futbolcu, yeni sezonda siyah-beyazlı takımda oynayacak. Öte yandan 32 yaşındaki isim, daha önce 'de formasını terletmişti.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 13:49 Son Güncelleme: 9.8.2020 14:08 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş Kamil Grosicki ile anlaştı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, tanıdık bir isimle anlaştı.

2011-2014 yılları arasında Sivasspor forması giyen Kamil Grosicki, siyah-beyazlı takıma transfer oluyor.

BeIN Sports'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, futbol hayatını İngiltere Championship takımlarından West Bromwich'te sürdüren Polonyalı kanat oyuncusunu kadrosuna kattı.

Grosicki, 2019-2020 sezonunda 44 maçta WBA forması giydi ve 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika: Beşiktaş Kamil Grosicki ile anlaştı
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