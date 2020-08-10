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fiyatı düşürmedi masadan kalktı

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Antalyaspor fiyatı düşürmedi Fenerbahçe masadan kalktı
Fenerbahçe, Doğukan Sinik'in bonservisi için pazarlığa oturduğu Antalyaspor'la anlaşma sağlayamadı. Akdeniz ekibi, oyuncu için 2 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etti. Fenerbahçe, hem bonservis bedelinin hem de satıştan payın yüksek olduğunu belirterek masadan kalktı. Sarı-lacivertlilerin, 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeline sıcak baktığı, satıştan payın ise yüzde 15 olmasını istediği öğrenildi. 21 yaşındaki Doğukan Sinik hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor.

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Antalyaspor fiyatı düşürmedi Fenerbahçe masadan kalktı
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