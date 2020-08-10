Arsenal’den Mesut’a: Git, maaşını karşılarız

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan ve geleceği tartışma konusu olan Mesut Özil'e formasını giydiği Arsenal'den ilginç bir teklif geldi. Daily Mirror'ın haberine göre İngiliz kulübü, 31 yaşındaki on numaraya,önerisini sundu. Pandemi sonrası Arsenal'in hiçbir maçında süre alamayan ve takımdaki en çok maaş alan oyuncu olan Özil'in, 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 2013'te Arsenal'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 184 maça çıkarken 33 gol, 58 asist kaydetme başarısı gösterdi.