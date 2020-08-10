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’a destek yağdı

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Beşiktaş’a destek yağdı
Beşıktaş, 'Bırakmam Seni' kampanyası için Kanal D ekranlarında 'Ödül Senin' programıyla bağış topladı. Vodafone Park Stadı'nda düzenlenen organizasyona Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler, teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı futbolcular ve diğer branştan sporcular ile Beşiktaş taraftarı olan ünlüler katıldı. Spor camiasından birçok ismin yanı sıra diğer takımların taraftarlarından da büyük destek geldi. Ayrıca Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' yazılı tişörtlerini de 200 TL'ye satışa çıkardığını açıkladı. Düzenlenen gecede toplanan rakam 70 milyon TL'yi geçti. 150 bine yakın da sms (3 milyon TL değerinde) atıldı. Bir taraftar ise 10000 metrekare arazi bağışladı. Dün geceye kadar ise kampanyaya 18 milyon TL bağış yapılmıştı.

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Beşiktaş’a destek yağdı
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