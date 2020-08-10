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'den flaş kaleci kararı!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden 'de kalede de forma savaşı yaratılmak isteniyor. Bu nedenle sarı-lacivertliler 'i gönderip ile rekabete girecek bir kaleci etmenin planlarını yapıyor.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 18:34 ABONE OL
Fenerbahçe'den flaş kaleci kararı!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Altay Bayındır ile rekabete girebilecek bir kaleci transfer etmeye karar verdi.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertli ekipte geride kalan sezonda kale, 22 yaşındaki Altay Bayındır'a teslim edilmişti.

Genç kaleci, 32'si Süper Lig olmak üzere toplam 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin kalesini korudu. Sarı-lacivertli yönetim, Altay Bayındır'la forma savaşına girecek bir kaleci almayı planlıyor. Transfer edilecek kalecinin büyük ihtimalle yabancı olacağı kaydediliyor.

HARUN'A KAPI GÖZÜKTÜ

Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon 6'sı Türkiye Kupası, 2'si Süper Lig olmak üzere toplam 8 maçta görev yapan 31 yaşındaki Harun Tekin'e ise gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

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Fenerbahçe'den flaş kaleci kararı!
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