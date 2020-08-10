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Marlon'un ardından diğer bir sol bek Casper Höjer için girişimlerini sıklaştırdı.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Hedef Nielsen
Trabzonspor, Brezilyalı sol bek oyuncusu Marlon'un transferi için kulübü Fluminense ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Fluminense'nin ilk istediğinden biraz daha yüksek bir rakam talep etmesi üzerine bordomavililer, listesindeki diğer oyuncu olan Casper Höjer Nielsen ile görüşmelere başladı. Danimarkalı oyuncunun Trabzonspor'a gelme fikrine sıcak baktığı öğrenilirken kulübü Aarhus GF ile bonservisi konusunda pazarlıklar başladı. 25 yaşındaki sol bek geride kalan yıl içerisinde oynadığı toplam 37 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergilemeyi başardı.

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Hedef Nielsen
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