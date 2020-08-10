‘Limit aşımı %40 olsun’ zirvesi

Süper Lig'in 8 ekibi bugün TFF'yi ziyaret ederek belirlenen limitlerin değiştirilmesini isteyecek… Açıklanan limitlere%15'lik aşma payı bırakılırken kulüplerbu payın %40 olmasını teklif edecek. Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın yaptığı açıklamalar sonrasında alevlenen tartışma, sarı-lacivertlilerinyaptığı transferlerle daha da arttı. Bugün yapılacak toplantıda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Sivasspor, ve Göztepe yöneticileri yer alacak.
Limitlerin hesaplanmasında değiştirilmek istenen bölüm de anlatılacak. Buna göre bankaborçlarının ana parasının hesaplamayadahil edilmesini istemeyen kulüpler bunu kabulettirebilirse ellerini de rahatlatacak.