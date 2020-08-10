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Sarri’yi göndermek Başkanı Agnelli’ye pahalıya patladı! Tazminatı 175 milyon TL

Juve’nin Devler Ligi’nden elenmesinin ardından görevine son verilen ünlü teknik adam 20.3 milyon Euro (175 milyon TL) tazminat alacak

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Sarri’yi göndermek Juventus Başkanı Agnelli’ye pahalıya patladı! Tazminatı 175 milyon TL

Şampiyonlar Ligi'nde elenmenin faturasını teknik direktör Maurizio Sarri'ye kesen Juventus Başkanı Agnelli'ye bu hamlesi çok pahalıya mal oldu. Torino ekibinde 2022'ye kadar sözleşmesi olan İtalyan çalıştırıcının tam 20.3 milyon Euro (175 milyon TL) tazminat alacağı belirtildi. Juventus, Sarri'den boşalan koltuğu sadece 10 gün önce U21 takımının başına getirdiği efsane isim Pirlo'ya emanet etti. Sarri geçen sezon başında geldiği Juventus'ta Serie A şampiyonluğunu kazanırken, kupa finalinde Napoli'ye penaltılarla 4-2'lik skorla kaybetmişti.

Bir Görüş: Bülent Timurlenk
Ajax'tan futbol tokadı yedikten sonra Juventus kendisine 5 şampiyonluk kazandıran Allegri ile yollarını ayırırken koltuğa oturttuğu Sarri'den başka bir futbol bekliyordu. Sarri, Juventus'u değiştirmeye geldi ama Sarri, Juventuslaştı ve gönderildi. İtalya Süper Kupası'nı Lazio'ya kaybeden, 15 günde iki Lazio maçında 3 gol yiyen, İtalya Kupası'nı Napoli'ye kaybeden, Milan'dan 4 gol yiyen ve son olarak son yılların en vasat Lyon'una elenen teknik adamı Juventus'ta tutmazlar. Genç takımın başına getirilen Pirlo'nun apar topar A Takım'da görevlendirilmesi ise büyük bir ihtimalle takım içindeki eski takım arkadaşları Buffon, Bonucci ve Chiellini'nin talebiyle oldu. Guardiola-Barça modelini deneyen çok kulüp var. Çok sigara içen, kilosuna ve stiline dikkat etmeyen "yaşlı" Sarri'den sonra "Maestro Pirlo", Juventus'un yeni logosu gibi "jilet"…

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Sarri’yi göndermek Juventus Başkanı Agnelli’ye pahalıya patladı! Tazminatı 175 milyon TL
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