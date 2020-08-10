Son dakika: Lazio'dan Vedat Muriqi'ye 20 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de alınan isimler kadar satılacak oyuncular da merak konusu.

TFF'nin harcama limitlerinden dolayı transfer bütçesi oluşturmak için bazı yıldızlarını satmak isteyen sarı-lacivertlilerde 1 numaralı aday Vedat Muriqi.

İngiliz ve İtalyanların takibinde olan Kosovalı golcü için en ciddi talip ise Lazio. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturan Serie A ekibi 15 milyon euro önermişti ancak teklif reddedilmişti.

İngiliz ekibi West Browmich'in de Vedat için devreye girmesi sonrası Lazio'dan yeni bir öneri geldi. A Spor'un haberine göre, yıldız golcüyü elinden kaçırmak istemeyen İtalyanlar, teklifi 20 milyon euro'ya çıkardı.

Bir önceki görüşmede 25 milyon euor talep eden Fenerbahçe'nin bu teklie cevabı ise merak ediliyor.

Lazio'dan Vedat Muriqi'ye 20 milyon euro