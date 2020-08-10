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Tatil dönüşü ‘Kaplan’ kesildi

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Tatil dönüşü ‘Kaplan’ kesildi

Geçen hafta eşi ve çocukları ile Bodrum'da tatil yapan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, İstanbul'a döner dönmez bireysel çalışmalarına başladı. Göktürk'teki villasında bir odayı spor salonuna çeviren tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarından 4 gün önce sezonu açtı ve antrenman yaptı. Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan El Tigre (Kaplan) lakaplı futbolcu, yeni sezona hazır bir şekilde gireceğinin mesajını verdi. Geçtiğimiz sezon yaşadığı 4 ayrı sakatlık nedeniyle tam 23 maçı kaçıran golcü futbolcu, beklentileri karşılayamamış ve çok eleştirilmişti.


Eşi ve üç kızıyla birlikte Bodrum'da tatil yapan Radamel Falcao, İstanbul'a dönüşünde çalışmalara hızlı başladı. 5 milyon Euro garanti ücret alan ve pandemi nedeniyle yüzde 15 indirime giden Kolombiyalı futbolcudan sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesinde kalan 2 yıl için yüzde 15 ek indirim talep edecek.

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Tatil dönüşü ‘Kaplan’ kesildi
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