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Ajeti operasyonu

forvet hattını West Ham’ın İsviçreli forveti ile güçlendirmek istiyor. İngilizlerin, Celtic’in de talip olduğu Ajeti’yi gelişebileceği bir kulübe kiralamak istemesi bordo-mavililerin elini güçlendiriyor

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 11.8.2020 ABONE OL
Ajeti operasyonu
Trabzonspor transferde yeni sezondaki maç sayısının fazlalığını dikkate alırken, forvete Stiven Plaza'dan sonra bir takviye daha yapmayı düşünüyor. Bordo-mavililer bunun için West Ham United'ın İsviçreli forveti Albiann Ajeti'yi kiralamak için girişimlere başladı. 23 yaşındaki oyuncuya başta Celtic olmak üzere birçok kulüp talip olurken, İngiliz ekibi geçen sezon Basel'den 8 milyon 700 bin Euro'ya aldığı Ajeti'yi daha fazla süre alabileceği ve gelişebileceği bir takıma göndermek istiyor. Bu da özellikle Sörloth faktörüyle Ada'da artık tanınan bir takım olan Trabzonspor'un elini güçlendiriyor. Geçen sezon 13 maçta West Ham forması giyen Ajeti'nin gol ve asisti bulunmuyor.

STOPERE ADAY NİNO
Savunma hattını yenileme planları yapan Trabzonspor, Fluminense'de oynayan genç stoper Nino'yu gözüne kestirdi. Geçtiğimiz sezon yaşanan sıkıntıların ardından Campi, Hosseini ve Da Costa ile yollarını ayırmayı düşünen bordo- mavili yöneticiler, 23 yaşındaki Brezilyalı için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacak. Brezilya basınına göre Fırtına, Fluminense'ye bu transfer için 2 milyon Euro önerecek.

SOSA'YA SON UYARI: ARTIK KARARINI VER
Trabzonspor dış transferde önemli hamleler yaparken iç transferde de Jose Sosa'nın durumunun bir an önce netleşmesi için düğmeye basıldı. Şu an İbiza'da tatil yapan ve adı başka takımlarla da anılan Arjantinli oyuncuya "Bir an önce kararını ver" mesajını gönderen yönetim, en kısa zamanda bu konuyu sonuçlandırmak istiyor. Pandemi dönemi sonrası Trabzonspor, Sosa'ya olan teklifini 2 milyon 250 bin Euro'dan 1 milyon 750 bin Euro'ya indirmişti.

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Ajeti operasyonu
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