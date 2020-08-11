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Cisse'den flaş hareket! ...

Son dakika haberleri... Beşiktaş forvet transferinde sona erdi. Balotelli ve transferi için yoğun uğraş veren siyah beyazlıları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Senegalli yıldız oyuncu sosyal medyadan Beşiktaş'ı takibe aldı.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 19:43 Son Güncelleme: 11.8.2020 19:56 ABONE OL
Cisse'den flaş hareket! Beşiktaş...

Burak Yılmaz'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmasının ardından santrfor arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Papiss Cisse ismi ön plana çıktı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması ile attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli golcüden flaş bir hamle geldi. Deneyimli santrfor, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın resmi hesabını takibe aldı. Cisse'nin bu hamlesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırırken, transferde sona gelindiği şeklinde yorumlandı.

Papiss Cisse, geçtiğimiz sezon Süper Lig gol krallığı yarışını 22 golle ikinci sırada tamamladı.

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Cisse'den flaş hareket! Beşiktaş...
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