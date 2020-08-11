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için tekrar devrede!

Bundesliga ekibi 'da forma giyen için devreye girmiş ancak Serie A ekibi Sassuolo transferi bitirme noktasına gelmişti. Gutbetçi futbolcunun İtalyan ekibi ile anlaşamaması üzerine sarı kırmızılı takım tekrar devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.8.2020 21:11 Son Güncelleme: 11.8.2020 21:12 ABONE OL
Galatasaray Kaan Ayhan için tekrar devrede!

Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Yeni sezon öncesi savunmasını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren ve listenin başında Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ı alan Cimbom, milli futbolcunun Sassuolo ile anlaşması sonrası alternatiflere yönelmişti. Ancak İtalyan ekibinin transfere bir türlük noktayı koyamaması sonrası sarı-kırmızılı yönetim başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti.

FORTUNA DÜSSELDORF İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Fanatik'in haberine göre yönetim, Fortuna Düsseldorf kulübüyle son kez masaya oturacak. 25 yaşındaki oyuncunun 2 milyon Euro'luk çıkış bedelindeki opsiyonu kaçıran Galatasaray, buna rağmen yeni bir ödeme takvimi oluşturarak daha yüksek bir bonservis bedeliyle transferi gerçekleştirmeye çalışacak.

İtalyan kulübüne "Evet" diyen Kaan Ayhan, Galatasaray'ın teklifine de sıcak baktığını yöneticilere iletmişti. Artık top sarı-kırmızılı yönetimde; Düsseldorf cephesinin ikna edilmesi gerekiyor.

ATALANTA, FIORENTINA VE ROMA DA DEVREDE
Galatasaray artık bu transfer girişiminde yalnız değil. Sassuolo'nun devreye girmesiyle İtalya'da ses getiren bu operasyon, diğer kulüplerin de teklif yapmasına yol açtı. Çizme medyasında yer alan haberlere göre Kaan'ı Galatasaray ve Sassuolo dışında, Atalanta, Fiorentina ve Roma da takip ediyor. Eğer bu kulüpler de Düsseldorf'a teklif götürürse, pazarlık kızışacağı için Galatasaray'ı işi hiç kolay olmayacak gibi görünüyor.

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Galatasaray Kaan Ayhan için tekrar devrede!
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