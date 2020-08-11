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'dan Mensah için yeni teklif!

'de yeni sezona sağlam bir şekilde hazırlanan , transferdeki önceliğini Kayserisporlu Mensah'a vermiş durumda. Sarı-kırmızılılar Ganalı futbolcu için renktaşına yeni bir teklif sundu.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 11:44 ABONE OL
Galatasaray'dan Mensah için yeni teklif!

Lemina ile yollarını ayıran Seri konusunda ise Fulham cephesinden yanıt bekleyen Galatasaray'da orta alan krizini çözmek için çalışmalar sürüyor.

Sarı-Kırmızılılar, Bernard Mensah konusunda tüm şartları zorluyor. Kayserispor'la yapılan son görüşmede iki yıllık kiralama formülünün masaya yatırıldığı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın iki yıl kiralama bedeli olarak 1.4 milyon Euro teklif ettiği, ayrıca Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i de kiralık olarak önerdiği belirlendi.

Kayserispor bir sonrasi satıştan Atletico Madrid'e yüzde 40 pay vereceği için kiralama formülüne sıcak bakıyor. İki kulüp arasında pazarlıkların sona geldiği belirtiliyor.

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Galatasaray'dan Mensah için yeni teklif!
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