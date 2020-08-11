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İndirime gitmeyen Donk resti çekti!

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 11.8.2020 ABONE OL
İndirime gitmeyen Donk resti çekti!
Sözleşmesi sona eren Selçuk İnan, Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayıran Galatasaray, Ryan Donk'la ise devam etmeyi planlıyor. Ancak 1.9 milyon Euro'luk ücretinden yüzde 50'ye yakın indirim yapması istenen Hollandalı savunmacıdan henüz olumlu cevap gelmedi. SABAH, Donk'un menajeri Winny Haatrecht'e oyuncunun durumunu sorarken "Bana değil Galatasaray yönetimine sorun" cevabını aldı. Maaş bütçesini 40 milyon Euro'ya indirmeye kararlı olan sarı-kırmızılı kulüp, Donk'un restine rağmen 1 milyon Euro'luk teklifini yükseltmedi.

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İndirime gitmeyen Donk resti çekti!
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