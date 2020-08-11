İndirime gitmeyen Donk resti çekti!

Sözleşmesi sona eren Selçukİnan, Mariano ve Nagatomo ileyollarını ayıran Galatasaray,Ryan Donk'la ise devam etmeyiplanlıyor. Ancak 1.9 milyonEuro'luk ücretinden yüzde50'ye yakın indirim yapmasıistenen Hollandalı savunmacıdanhenüz olumlu cevap gelmedi.SABAH, Donk'un menajeriWinny Haatrecht'e oyuncunundurumunu sorarken "Bana değilGalatasaray yönetimine sorun"cevabını aldı. Maaş bütçesini 40milyon Euro'ya indirmeye kararlıolan sarı-kırmızılı kulüp, Donk'unrestine rağmen 1 milyon Euro'lukteklifini yükseltmedi.