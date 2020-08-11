İlk rakip PAOK

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk sınavında rakipoldu… 2. ön eleme turu kuraları dün İsviçre'de çekilirken Yunan ekibi ile eşleşen siyah-beyazlılarKoronavirüs nedeniyle tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak olan karşılaşma Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılacak. Beşiktaş ile aynı renklere sahip olan PAOK,53 milyon Euro değere sahip olan PAOK'un en yüksek bedelli ismiPortekizli Abel Ferreira'nın çalıştırdığı PAOK'un 3 Yunanistan Ligi şampiyonluğu bulunuyor.1875 yılında İstanbul'da kurulan Hermes kulübü, Türk Kurtuluş Savaşı sonrasında Selanik'e taşındı. 1926 yılında PAOK (Panthessalonikeios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton) adını yani İstanbulluların Selanik'teki Spor Kulübü ismini aldı...KURULUŞ: 1926STAT: Toumba (28 bin kişilik)RENKLERI: Siyah-beyazLIG DERECESI: 2.BAŞKAN: İvan SavvidisTEKNIK DIREKTÖR: Abel FerreiraYAŞ ORTALAMASI: 26UEFA'NIN, Selanik'te oynanacak Beşiktaş-PAOK maçının yerini değiştirebileceği belirtildi. Yunan basını, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki karasuları tartışmasının ardından UEFA'nın, kritik mücadeleyi tarafsız sahaya alabileceğini yazdı. TARİHİNDE ilk kez PAOK ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı ekip daha önce 2 kez Olympiakos, 2 kez de Asteras Tripolis ile mücadele etti. Kartal bu maçlardan 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. DAHA önce F.Bahçe'de oynayan Stoch ile bir dönem Kayseri forması giyen Biseswar, Yunan ekibinde görev yapıyor. TAKIMIN en önemli gol silahları Beşiktaş'ın listesinde de yer alan Chuba Akpom ve Karol Swiderski. İkili geçtiğimiz sezonu toplam 24 golle tamamladı. Takımın orta sahadaki en önemli ismi ise Biseswar.PAOK Başkanı I.Savvidis, olayları ile sık sık gündeme gelen bir isim. Yunanistan'ın en zengin iş adamlarından biri olan Savvidis, 2018'de AEK maçında hakem kararına tepki gösterip saha içine girip silah çekmişti. Sonrasında ise 3 yıl men cezası aldı.