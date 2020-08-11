İlk rakip PAOK

Tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak olan Devler Ligi 2. ön eleme turunda Kartal, Yunan temsilcisi ile eşleşti
Giriş Tarihi: 11.8.2020ABONE OL
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk sınavında rakip PAOK oldu… 2. ön eleme turu kuraları dün İsviçre'de çekilirken Yunan ekibi ile eşleşen siyah-beyazlılar 25 veya 26 Ağustos'taki maçta sahaya çıkacak. Koronavirüs nedeniyle tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak olan karşılaşma Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılacak. Beşiktaş ile aynı renklere sahip olan PAOK, maçlarını 28 bin kişilikToumba Stadı'nda oynuyor. 53 milyon Euro değere sahip olan PAOK'un en yüksek bedelli ismi 5milyon Euro'luk Brezilyalı sağ kanat Leo Jaba. Portekizli Abel Ferreira'nın çalıştırdığı PAOK'un 3 Yunanistan Ligi şampiyonluğu bulunuyor.
İSTANBUL'DA KURULUP SELANİK'E YERLEŞTİLER
1875 yılında İstanbul'da kurulan Hermes kulübü, Türk Kurtuluş Savaşı sonrasında Selanik'e taşındı. 1926 yılında PAOK (Panthessalonikeios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton) adını yani İstanbulluların Selanik'teki Spor Kulübü ismini aldı...
KURULUŞ: 1926
STAT: Toumba (28 bin kişilik)
RENKLERI: Siyah-beyaz
LIG DERECESI: 2.
BAŞKAN: İvan Savvidis
TEKNIK DIREKTÖR: Abel Ferreira
YAŞ ORTALAMASI: 26
MAÇIN YERİ DEĞİŞEBİLİR!
UEFA'NIN, Selanik'te oynanacak Beşiktaş-PAOK maçının yerini değiştirebileceği belirtildi. Yunan basını, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki karasuları tartışmasının ardından UEFA'nın, kritik mücadeleyi tarafsız sahaya alabileceğini yazdı. TARİHİNDE ilk kez PAOK ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı ekip daha önce 2 kez Olympiakos, 2 kez de Asteras Tripolis ile mücadele etti. Kartal bu maçlardan 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. DAHA önce F.Bahçe'de oynayan Stoch ile bir dönem Kayseri forması giyen Biseswar, Yunan ekibinde görev yapıyor. TAKIMIN en önemli gol silahları Beşiktaş'ın listesinde de yer alan Chuba Akpom ve Karol Swiderski. İkili geçtiğimiz sezonu toplam 24 golle tamamladı. Takımın orta sahadaki en önemli ismi ise Biseswar.
BAŞKANLARI HAKEME SİLAH ÇEKMİŞTİ
PAOK Başkanı I.Savvidis, olayları ile sık sık gündeme gelen bir isim. Yunanistan'ın en zengin iş adamlarından biri olan Savvidis, 2018'de AEK maçında hakem kararına tepki gösterip saha içine girip silah çekmişti. Sonrasında ise 3 yıl men cezası aldı.