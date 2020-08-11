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Ronaldo'dan flaş karar! İşte yeni takımı

Dünyanın en iyi futbolcusu olma konusunda Messi ile yarışan , flaş bir karar aldı. Şimdiye dek , ve Serie A'da forma giyen ve rekorlar kıran Portekizli dünya starı, bir başka ülkenin dev takımına olmak istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.8.2020 09:26 Son Güncelleme: 11.8.2020 09:28 ABONE OL
Transferde son dakika: İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı!

'un Portekizli süperstarı , bu yaz İtalyan ekibinden ayrılmayı düşünüyor.

Transferde son dakika: İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı!

Takımın genel performansı nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Ronaldo'nun kariyerine Fransız devi 'de devam edebileceği aktarıldı. Foot Mercato'ya göre , bu yaz aylarında PSG'ye gitmek istiyor.

Transferde son dakika: İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı!

35 yaşındaki oyuncu, karşısındaki başarılı performansına rağmen takımının elenmesine engel olamadı ve bu nedenle takımın genel performansından dolayı hayal kırıklığı yaşadığı dile getirildi.

Transferde son dakika: İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı!

Ronaldo'nun yeni alternatiflerini değerlendirmeye başladığı aktarılmakta.

Transferde son dakika: İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı!

'nun menajeri 'in de Lizbon'daki çeyrek final maçlarında 'nin sportif direktörü Leonardo ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. (Fanatik)

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Ronaldo'dan flaş karar! İşte yeni takımı
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