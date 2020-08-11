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Vedat’ta sorun !

, %15'lik payı yüzünden Lazio'ya 'Evet' diyemiyor. Golcü futbolcuyu çok isteyen İtalyan ekibi teklifini 20 milyon Euro'ya çıkardı ama Kanarya, Rize'nin payını da düşünerek en az 23 milyon Euro istiyor

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 11.8.2020 ABONE OL
Vedat’ta sorun Çaykur Rizespor!
Fenerbahçe ile Lazio arasındaki Vedat Muriqi pazarlıkları devam ediyor. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin geçen hafta yaptığı 15 milyon Euro (128 milyon TL) bonservis artı 3 milyon Euro bonus teklifi reddedilmişti. İtalyanlar bunun üzerine 2. bir teklifle fiyat artırdı.

DAHA AŞAĞISI KURTARMAZ!
Yeni teklif 18 milyon Euro bonservis, 2 milyon Euro da bonus olmak üzere toplamda 20 milyon Euro (170 milyon TL). Ancak F.Bahçe'den gelen yanıt "23 milyon Euro'dan (196 milyon TL) aşağı satmayacağız" oldu. F.Bahçe'nin bu isteğinde, Vedat'ın satışından Çaykur Rizespor'un da yüzde 15 pay alacak olması en büyük etken. Eğer Lazio 23 milyon Euro'yu öderse sarı-lacivertlilerin kasasına, Rizespor'un payı da çıktıktan sonra 19 milyon 550 bin Euro (166.5 milyon TL) girecek. Bu da F.Bahçe'nin Vedat'tan kazanmayı düşündüğü rakam...

ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR
Fenerbahçe Vedat Muriqi'i Lazio'ya veya başka bir kulübe satarsa, elde ettiği gelirin tamamını bonservis harcamasında kullanabilecek. Ancak bu bedeli maaş harcama limitine eklerse, sadece net transfer gelirinin üçte biri ve oyuncunun yıllık ücretinin toplamı kadar harcama limitini yükseltebilecek.

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Vedat’ta sorun Çaykur Rizespor!
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