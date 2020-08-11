Vedat’ta sorun Çaykur Rizespor!

Fenerbahçeile Lazio arasındaki Vedat Muriqi pazarlıkları devam ediyor.İtalyanlar bunun üzerine 2. bir teklifle fiyat artırdı.Yeni teklif 18 milyon Euro bonservis, 2 milyon Euro da bonus olmak üzere toplamda 20 milyon Euro (170 milyon TL). Ancak F.Bahçe'den gelen yanıtoldu. F.Bahçe'nin bu isteğinde, Vedat'ın satışından Çaykur Rizespor'un da yüzde 15 pay alacak olması en büyük etken.Bu da F.Bahçe'nin Vedat'tan kazanmayı düşündüğü rakam...FenerbahçeVedat Muriqi'i Lazio'ya veya başka bir kulübe satarsa, elde ettiği gelirin tamamını bonservis harcamasında kullanabilecek. Ancak bu bedeli maaş harcama limitine eklerse, sadece net transfer gelirinin üçte biri ve oyuncunun yıllık ücretinin toplamı kadar harcama limitini yükseltebilecek.