Yeni hedef Götze

Yeni sezonu yarın açacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da son hız devam ediyor. Orta sahaya mutlaka takviye yapmayı isteyen sarı-kırmızılı ekipte Alman yıldız Mario Götze gündeme geldi. Borussia Dortmund ile kontratı sona eren 28 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmak isteyenYıllık 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkaran yönetimin, oyuncunun menajeri ile bu hafta bir araya geleceği ifade edildi.Öte yandan Alman medyasında Götze içinrağmen Alman yıldızın Avrupa'da kalmak istediğine vurgu yapıldı.2838110598Dortmund altyapısından yetişen ve 2013-2016 arası Bayern Münih'te oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 63 kez Almanya Milli Takımı forması giyip, 17 gol attı.