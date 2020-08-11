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Yeni hedef Götze

Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Alman orta sahayı gözüne kestirdi. ile yollarını ayıran 28 yaşındaki yıldızı gündemine alan Galatasaraylı kurmaylar, bu hafta menajeriyle bir araya gelerek 2.5 milyon Euro’luk teklif sunacak

Giriş Tarihi: 11.8.2020 ABONE OL
Yeni hedef Götze
Yeni sezonu yarın açacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da son hız devam ediyor. Orta sahaya mutlaka takviye yapmayı isteyen sarı-kırmızılı ekipte Alman yıldız Mario Götze gündeme geldi. Borussia Dortmund ile kontratı sona eren 28 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmak isteyen Galatasaray'da teklif edilecek rakamın da belirlendiği kaydedildi. Yıllık 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkaran yönetimin, oyuncunun menajeri ile bu hafta bir araya geleceği ifade edildi.

ABD'DEN DE TEKLİF GELDİ
Öte yandan Alman medyasında Götze için MLS ekiplerinden Cincinnati'nin devrede olduğu ve yıllık 3.8 milyon Euro'luk maaş önerisine rağmen Alman yıldızın Avrupa'da kalmak istediğine vurgu yapıldı.

GÖTZE'NİN KARİYERİ:
YAŞ: 28
MAÇ: 381
GOL: 105
ASİST: 98

Dortmund altyapısından yetişen ve 2013-2016 arası Bayern Münih'te oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 63 kez Almanya Milli Takımı forması giyip, 17 gol attı.

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Yeni hedef Götze
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