Yeni hedef Götze

Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Alman orta sahayı gözüne kestirdi. Borussia Dortmund ile yollarını ayıran 28 yaşındaki yıldızı gündemine alan Galatasaraylı kurmaylar, bu hafta menajeriyle bir araya gelerek 2.5 milyon Euro’luk teklif sunacak
Giriş Tarihi: 11.8.2020ABONE OL
Yeni sezonu yarın açacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da son hız devam ediyor. Orta sahaya mutlaka takviye yapmayı isteyen sarı-kırmızılı ekipte Alman yıldız Mario Götze gündeme geldi. Borussia Dortmund ile kontratı sona eren 28 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmak isteyen Galatasaray'dateklif edilecek rakamın da belirlendiğikaydedildi. Yıllık 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkaran yönetimin, oyuncunun menajeri ile bu hafta bir araya geleceği ifade edildi.
ABD'DEN DE TEKLİF GELDİ
Öte yandan Alman medyasında Götze için MLS ekiplerindenCincinnati'nin devrede olduğuve yıllık 3.8 milyon Euro'lukmaaş önerisine rağmen Alman yıldızın Avrupa'da kalmak istediğine vurgu yapıldı.