40 saniyede Erol Bulut röntgeni

Kas yoğunluğu, yağ birikmesi, metabolizma hızı ve tüketilen enerji miktarı... Hepsi artık kontrol altında olacak

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Erol Bulut yenilikleri de beraberinde getirdi. Genç teknik adam, DigiME3D isimli programla futbolcularına sağlık taraması yaptırıyor. Yapay zeka destekli bu uygulamayla tüm insan vücudu 40 saniyede taranıyor. Vücut ölçüleri otomatik olarak alınıyor. Yağ ve kalori analizi görselleştirme yöntemiyle teknik heyete sunuluyor.



DURUŞ ANALİZİ ÇIKARILABİLİYOR

Oyuncuların vücutları üç boyutlu olarak modellenirken, vücudun neresinde kas yoğunluğu, neresinde yağ birikmesi olduğu net şekilde gözleniyor. Uygulamayla vücut duruş analizi de yapılabiliyor. Bu analizle iskelet ve kas sistemiyle ilgili önemli veriler elde ediliyor. Grafik destekli raporlamayla futbolcuların yaşadığı tüm sorunlar arşivlenerek saklanıyor.



DigiME3D İLE NELER YAPILABİLİR?

Vücut yağ oranı ölçümü, kilo/yağ yüzdesi ölçümü, iç yağlanma ölçümü, karın boşluğunda depolanan vücut yağı ölçümü, yağ kütlesi hariç toplam ağırlık, yağsız vücut kütlesi, yiyecek içecek yoluyla tüketilen enerji miktarı, kalori ihtiyacı, iskelet sistemi için en uygun ağırlığın tespiti, vücutta bölümsel analizler, metabolizma hızı tespiti ve vücut ölçü tespiti gibi değerlere 40 saniyede ulaşılabiliyor.