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Atalanta - | CANLI

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yılın en dikkat çeken takımlarından biri olan Atalanta ile Fransız devi karşı karşıya geliyor. Corona virüsü salgını sebebiyle Portekiz'in Lizbon şehrinde tek maç eleme sistemine göre oynanan maçta, kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Da Luz Stadyumun'daki mücadeleyi yönetiyor. Müsabakanın canlı anlamını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 12.8.2020 21:59 Son Güncelleme: 12.8.2020 22:09 ABONE OL
Atalanta - PSG | CANLI

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını sebebiyle uzun süre askıya alınan Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine gidildi. 8'li çeyrek final formatında Lizbon'da oynanan organizasyon Atalanta-PSG mücadelesiyle başladı.

Hem İtalya Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakan Atalanta, PSG'yi de geçerek müthiş sezona devam etmek istiyor. Fransız devi ise yıllardır hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmaya bir adım daha yaklaşmak için İtalyan ekibini saf dışı bırakmanın hesaplarını yapıyor.

Atalanta-PSG karşılaşması Lizbon'un Da Luz Stadı'nda oynanıyor ve müsabakada deneyimli hakem Anthony Taylor düdük çalıyor. Saat 22.00'de başlayan maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER...
Atalanta: Sportiello, Toloi, Caldara, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Papu Gomez, Pasalic, Zapata

PSG: Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Herrera, Sarabia, Icardi, Neymar

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Atalanta - PSG | CANLI
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