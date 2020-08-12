Atalanta - PSG | CANLI

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını sebebiyle uzun süre askıya alınan Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine gidildi. 8'li çeyrek final formatında Lizbon'da oynanan organizasyon Atalanta-PSG mücadelesiyle başladı.

Hem İtalya Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakan Atalanta, PSG'yi de geçerek müthiş sezona devam etmek istiyor. Fransız devi ise yıllardır hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmaya bir adım daha yaklaşmak için İtalyan ekibini saf dışı bırakmanın hesaplarını yapıyor.

Atalanta-PSG karşılaşması Lizbon'un Da Luz Stadı'nda oynanıyor ve müsabakada deneyimli hakem Anthony Taylor düdük çalıyor. Saat 22.00'de başlayan maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER...

Atalanta: Sportiello, Toloi, Caldara, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Papu Gomez, Pasalic, Zapata

PSG: Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Herrera, Sarabia, Icardi, Neymar



