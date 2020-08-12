Guilherme’ye teklif bekleniyor

Trabzonspor'da teklif gelmesi halinde Guilherme ile yolların ayrılması planlanıyor. Bordo-mavili yönetim, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak oynadığı Yeni Malatyaspor'dan kadroya katılan ve 1.5 yıllığına kulübü Alvarenga'dan kiralanan Brezilyalı oyuncu için teklif bekliyor. Teknik heyetin de bu konudaki fikri alınırken Guilherme'nin menajerine de durum iletildi. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile ligde 14 maça çıkan ve bir asist yapan Guilherme, kupayı kazanan takımına da 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için Erzurumspor'un devrede olduğu ve oyuncunun da ikna olması durumunda ligin yeni takımının bu transfere hazır olduğu öğrenildi.



TARAFTARA YANIT: TRABZONSPOR'A GELİRİM

Bir dönem Chelsea'de görev yapan spor psikoloğu Emily Rogawski için Trabzonspor taraftarı kampanya başlattı. Eski Chelsea antrenörü olan Eddie Newton'ın ekibine katılması için Rogawski'yi sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutan bordo-mavili taraftarlara Rogawski, "Trabzonspor beni oyunun zihinsel ve duygusal yönleri üzerinde çalışan biri olarak getirmek istiyorsa ben müsaitim" yanıtını verdi.



PEREİRA'DAN SOSA'YA ÇAĞRI

Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Pereira, İnstagram'dan yeni sezona yönelik paylaşım yaptı. Bordo-mavili takım ile sözleşmesi sona eren ve yapılan teklife henüz yanıt vermeyen Jose Sosa da bu paylaşıma yorum yazdı. Bunun üzerine Pereira, Sosa'ya '17'sinde seni Trabzon'da bekliyorum' yanıtını verdi.