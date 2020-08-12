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Karsdorp’ta fark 500 bin !

25 yaşındaki oyuncu için ’ya, 1.5 milyon ’luk maaşın 1 milyon Euro’sunu karşılama teklifi yapıldı. İtalyan kulübü ise “Tamamını ödeyin” yanıtını verdi. Görüşmeler devam ediyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
Karsdorp’ta fark 500 bin Euro!

Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak isteyen Beşiktaş, Lyon'da forma giyen Rafael için sonuç alamayınca İtalya'ya yöneldi. Siyah-beyazlı ekip, Roma'nın sağ bek rotasyonunda kendilerine yer bulmakta zorlanan Bruno Peres ve Rick Karsdorp ikilisi için kiralama teklifi yaptı. Ancak Roma, Peres için teklife sıcak bakmazken, geçen sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Karsdorp'u verebileceklerini iletti. Oyuncu için yapılan teklifte 1.5 milyon Euro alan sağ bekin bu sezonki maaşının 1 milyon Euro'luk bölümünün karşılanması önerildi. Ancak Roma, "Maaşının tamamını ödeyin" karşılığını verdi. Siyah-beyazlı yönetim de farklı bir yola giderek bu kez oyuncuya 1 milyon Euro maaş teklif götürdü. Hem Roma hem de Karsdorp ile görüşmelerde orta yolun bulunması bekleniyor.

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Karsdorp’ta fark 500 bin Euro!
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