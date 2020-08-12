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’a FİFA şoku

Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
Kartal’a FİFA şoku
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon yolların ayrıldığı Vagner Love ile mayısta sözleşmesini fesheden Loris Karius kulübe sportif ceza verilmesini istedi. Karius, Beşiktaş'a karşı FIFA'da 2. bir dava açarak, 426 bin Euro daha alacağı bulunduğunu ifade etti. Beşiktaş ise alacak talebinin pandemi sürecine ait olduğunu belirterek, bunu hak etmediğini savundu. Love'ın da 403 bin Euro ödenmesini istediği kaydedildi. Ayrıca Guti, Kagawa ve Talisca'nın menajerlerinin de ödemeler için FIFA'ya başvurduğu belirtildi.

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Kartal’a FİFA şoku
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