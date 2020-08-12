Mauricio Lemos kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Mauricio Lemos mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi. La Provincia'nın haberine göre Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez'in bir oyuncu ile yollarını ayıracaklarını açıklaması sonrası bu ismin Mauricio Lemos olduğu ve yeni adresinin de Türkiye'den Fenerbahçe olacağı belirtildi. Peki, Mauricio Lemos kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi olacağı iddia edilen Mauricio Lemos mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Mauricio Lemos kimdir?

28 Aralık 1995 yılında Uruguay'ın Rivera bölgesinde dünyaya gelen Mauricio Lemos futbol kariyerine Defensor'un alt yapısında başladı. 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, kariyerinde daha önce Defensor, Rubin Kazan, Sassuolo ve son olarak Las Palmas forması giydi.

Milli takım formasını da 2 kez giyen futbolcu, değişik tarzı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Lemos bu sezon takımıyla toplamda 27 maça çıktı ve bir gol atabildi.