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, Adalar’da inceleme yaptı

Bakan, İstanbul’da Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada’da tesisleri gezip gençlerle bir araya geldi

Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalar’da inceleme yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un Adalar ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Bakan Kasapoğlu; Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada'daki ziyaretlerinde futbol sahaları ve su sporları kulüplerini inceledi. Esnaf ve sporcu gençlerle de bir araya gelen Kasapoğlu, son durum hakkında bilgi alıp sorunları dinledi. Spor Bakanı, F.Bahçe'nin ve Milli Takım'ın efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis ve "Penaltıcılar Kralı" unvanlı İstanbulsporlu Kostas Kasapoğlu'nun kabrini de Mecnun Otyakmaz ziyaret etti.

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Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalar’da inceleme yaptı
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