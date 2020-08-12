Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalar’da inceleme yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un Adalar ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Bakan Kasapoğlu; Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada'daki ziyaretlerinde futbol sahaları ve su sporları kulüplerini inceledi. Esnaf ve sporcu gençlerle de bir araya gelen Kasapoğlu, son durum hakkında bilgi alıp sorunları dinledi. Spor Bakanı, F.Bahçe'nin ve Milli Takım'ın efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis ve "Penaltıcılar Kralı" unvanlı İstanbulsporlu Kostas Kasapoğlu'nun kabrini de Mecnun Otyakmaz ziyaret etti.