Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mehmet Sepil: Rezerv Lig kurulması için talepte bulunacağız

: Rezerv Lig kurulması için talepte bulunacağız

toplantısı sona erdi. Yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçilen , toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Sepil, harcama limitleri, yabancı kuralı ve Rezerv Lig ile ilgili konuştu.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 18:30 Son Güncelleme: 12.8.2020 18:56 ABONE OL
Mehmet Sepil: Rezerv Lig kurulması için talepte bulunacağız

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı yapılırken, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yeniden vakıf başkanlığına seçildi.

Daha önceki toplantıda başkanlığı bırakacağını açıklayan Sepil, Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen toplantıda yapılan seçimle 2020-2021 sezonu için de başkanlığı yürütecek. Sepil'in yardımcılıklarını daha önce olduğu gibi Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapacak.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Sepil, harcama limitleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "8 kulüp temsilcisi olarak federasyonla bir toplantı yaptık. Lisans kurulu da katıldı. Kulüplerin değişik talepleri var. Federasyon da talepler varsa kulüpler tarafından imzalanıp gönderilmesini istedi. İmzaların sonucunu federasyona göndereceğiz. Nihai karar federasyonundur." dedi.

Harcama limitleri konusunda farklı örneklerin olduğunu vurgulayan Sepil, "Bir Kasımpaşa örneği var. Borcu olmayan bir kulüp. Oyuncu transfer etmiş, ettiği bedeli limitine yansıtamamış. Buna benzer teknik konular var." ifadelerini kullandı.

Yabancı oyuncu uygulamasının bir yıl ertelendiğini hatırlatan Sepil, "Bunu bir yıl erteledik. Bu konuyu her ne kadar şimdilik çözdüysek de federasyonla yaptığımız görüşmede acele edilmemesi görüşümüzü aktardık. İyi irdelenerek bu konudaki çalışma şimdiden başlamalıdır görüşümüzü aktardık. Çalışma grubunun çok acil tahsis edilip, önümüzdeki yıllarda ne şekilde uygulanacağı tüm paydaşlar tarafından tartışılıp ondan sonra bir daha değişmeyecek şekilde Süper Lig ve 1. Lig kulüplerine zamanında bildirilmesini talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil'den rezerv lig açıklaması!

EN ÇOK OKUNANLAR

Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları sert düştü! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
SON DAKİKA HABER! Altında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın fiyatları uyarısı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika haberi: Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!
Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...
Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online 11 Ağustos Salı Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı
Ronaldo'dan flaş karar! İşte yeni takımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Sepil: Rezerv Lig kurulması için talepte bulunacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA