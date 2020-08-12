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Oğulcan resmen Aslan

Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
Oğulcan resmen Aslan
Galatasaray, Çaykur Rizespor'la sözleşmesini fesheden Oğulcan Çağlayan'a imzayı attırdı. 24 yaşındaki kanat forvet ile 4 yıllık anlaşma yapıldığını KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar, ilk sezon için Oğulcan'a 3 milyon 750 bin TL maaş ödeyecek. Bu ücret ikinci sezon 4 milyon 250 bin TL'ye, üçüncü sezon 4 milyon 750 bin TL'ye, dördüncü sezon ise 5 milyon 250 bin TL'ye çıkacak. Öte yandan Oğulcan imzanın ardından şöyle konuştu: "Kocaman bir aile olacağız. Bir sene ara verdiğimiz kupa merasimine devam edeceğiz. Biz söz verdiğimiz zaman sözümüzü tutarız."

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Oğulcan resmen Aslan
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