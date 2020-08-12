Oyuncu önce Galatasaray'a gelir anlaşamazsa 2-3 katına başkasına gider!

Sponsorluk anlaşması için kameraların karşısına geçen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, açtı ağzını yumdu gözünü… Harcama limitleri ile ilgili olarak önceki gün TFF'de yapılan toplantıdaki gerginliğin sorulduğu Başkan Cengiz, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin tezlerini Mert Hakan Yandaş transferi ile çürütmek adına şu sözleri kullandı: "Şimdi değerli arkadaşlar, bir takım isterse alır diyorlar. Samimiyetle söylüyorum. Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa, 2-3 kat fazla fiyatla başka yere gider."



FUTBOLUN KIBLESİ GALATASARAY

"Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Önce Galatasaray'a gelirler, sonra bakarlar. Allah şundan korusun; başkalarının elindeki futbolcuya daha fazla maddi olanaklar sunarsanız, Ahmet'i değil ama Mehmet'i kandırabilirsiniz. 2-3 kat fazla verip sonra da 'Limitless' yazıp, sonra 'Bana ceza veremezsin, benim 30 milyon taraftarım var' dersem gelecek yıl beni suçlayın."



CAMİAM BENİ SORGULAR!

"Ben kuralları çiğnemişsem ceza verin, şike yapmışsam ceza verin. Galatasaray yapsaydı, 2 yıldır biz faaliyet raporlarını veriyoruz 18 kulüp... Ne çıkacağını biliyoruz! 3-5 milyon yanıldık. Hepsi biliyor. Eğer ben bir yönetici olarak bilmiyorsam, benim camiamın beni sorgulaması gerekir. Sen nasıl başkansın, yöneticisin, haberin yok ne limit çıkacağından."



HAKLI TALEP VARSA DÜZELTİN

"Sınır tanımayacağım dersen (Ali Koç böyle bir açıklama yapmıştı) tanımazsan aşiret, muz cumhuriyeti oluruz. Yanlış-doğru düzelt. Haklı talep varsa düzeltin. Rakiplerimiz yarışın içinde olsun, mertçe, delikanlıca, 'fair' yarışalım. Bize yapılan haksızlıkları biliyorsunuz. Bizim de hatalarımız var, her şey de meydanda."



FALCAO TAKIMDA KALACAK!

"Fatih hocamız geldi, resmi olarak Arda Turan'ı istedi. Biz de dedik ki, tamam görüşelim. Arda sağ olsun, 'Boş mukaveleye imza atarım' dedi. Biz de fırsatı değerlendirdik, en düşük şekli verdik. Arda büyük bir incelik yaptı. 'Para mühim değil' dedi. Paranın bozduğunu para düzeltir. Tanrı bizi onur, itibar ve şereften yoksun bırakmasın. Falcao'dan da indirim talep ettik, o da bu isteğimizi kabul etti. Bu sezon o da takımda kalacaktır. İndirime giden tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum."



BAŞKAN'I KIZDIRAN 4'LÜ

Başkan Cengiz takımdaki oyuncuların yaptığı indirimleri açıklarken transferle ilgili de bilgiler verdi. Lemina ile yollarının ayrıldığını, Seri için ise görüşmelerin devam ettiğini belirten Cengiz, 4 oyuncunun feragatname vermediğini ve kendilerini çok yorduğunu da açıkladı. SABAH Spor, bu 4 oyuncunun Donk, Younes Belhanda, Feghouli ve Ryan Babel olduğu bilgisine ulaştı.



ABDURRAHIM ALBAYRAK: ROLEX ALACAĞIM DİYENLERE ÜZÜLÜYORUM

Sarı-kırmızılı kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş transferi ile ilgili ilginç bir çıkışa imza attı… Mert Hakan'ın "Bana verilen sözleri tutan kulübe gidiyorum" açıklaması hatırlatılınca Albayrak şu yanıtı verdi: "Söz verip de yerine getirmediğim hiçbir şey yoktur. 'Galatasaray forması giydiğim zaman sana Rolex saat alacağım' diyen arkadaşlara üzülüyorum."



2 YIL İÇİN 60 MILYONLUK DEV ANLAŞMA

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili detayları paylaşan Başkan Mustafa Cengiz, Sixt firmasına da teşekkür etti. Kulüplerin pandemi nedeniyle gelirlerinin azaldığı bu dönemde çok başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını belirten Cengiz, "Bu zor durum, Galatasaray'ın marka değerinin ne kadar büyük olduğunu da gösterdi. Dünyanın en büyük taşıt kiralama şirketlerinden olan Sixt, bize müthiş bir teklifle geldi. 2 yılda 40 milyon TL'yi aşkın fiyatla göğüs sponsoru, kardeş şirketi Magderburger ise 18 milyon TL ile başka sponsorluk için geldi. 60 milyon TL'yi aşkın bir katkı" ifadelerini kullandı.