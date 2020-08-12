Pazarlık günü!

Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah için bugün İstanbul'da dev bir zirve olması bekleniyor. Ganalı orta sahanın transferini görüşmek üzereBu sezon 25 lig maçındaile oynayan 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş'ta ise Erdal Torunoğulları görüşmeleri yürütürken her iki kulüp de takas içeren tekliflerini iletmişti. Bu kez yüz yüze yapılacak görüşmelerin ardından oyuncunun yol haritasının da netleşmesi bekleniyor. Oyuncunun eski kulübü Atletico Madrid'in elindekozunun bulunması nedeniyle her iki kulüp de bu duruma çare arıyor.