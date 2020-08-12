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Pazarlık günü!

Mensah’ı isteyen ve , bugün yönetimi ile masaya oturacak

Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
Pazarlık günü!
Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah için bugün İstanbul'da dev bir zirve olması bekleniyor. Ganalı orta sahanın transferini görüşmek üzere Kayserisporlu yetkililer ile Galatasaray ve Beşiktaş masaya oturacak. Bu sezon 25 lig maçında 5 gol ve 8 asist ile oynayan 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş'ta ise Erdal Torunoğulları görüşmeleri yürütürken her iki kulüp de takas içeren tekliflerini iletmişti. Bu kez yüz yüze yapılacak görüşmelerin ardından oyuncunun yol haritasının da netleşmesi bekleniyor. Oyuncunun eski kulübü Atletico Madrid'in elinde 'bir sonraki transferden %40 pay' kozunun bulunması nedeniyle her iki kulüp de bu duruma çare arıyor.

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