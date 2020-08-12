Şampiyonlar Ligi’ne Koronavirüs engeli

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda dün oynanması gereken KF Drita-Linfield maçı, Koronavirüs nedeniyle ertelendi. UEFA'dan yapılan açıklamada,kaydedildi. Yapılan testlerde iki futbolcuda Koronavirüs tespit edilmesi üzerine tüm takımın karantinaya alındığı belirtildi. Öte yandan Avrupa Ligi çeyrek finalinde dün, Basel'i 4-1 mağlup etti ve yarı finalde İnter ile eşleşti. Wolverhampton'ı 1-0 devirenda Manchester United'ın rakibi oldu.