Şampiyonlar Ligi’ne Koronavirüs engeli

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda dün oynanması gereken KF Drita-Linfield maçı, Koronavirüs nedeniyle ertelendi. UEFA'dan yapılan açıklamada, Kosova'nın KF Drita ile Kuzeyİrlanda'nın Linfield takımları arasındakimaçın, Drita'nın futbolcularında virüs çıkmasınedeniyle ertelendiği kaydedildi. Yapılan testlerde iki futbolcuda Koronavirüs tespit edilmesi üzerine tüm takımın karantinaya alındığı belirtildi. Öte yandan Avrupa Ligi çeyrek finalinde dün Shakhtar Donetsk, Basel'i 4-1 mağlup etti ve yarı finalde İnter ile eşleşti. Wolverhampton'ı 1-0 deviren Sevilla da Manchester United'ın rakibi oldu.