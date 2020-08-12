Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi’ne Koronavirüs engeli

Şampiyonlar Ligi’ne Koronavirüs engeli

Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi’ne Koronavirüs engeli
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda dün oynanması gereken KF Drita-Linfield maçı, Koronavirüs nedeniyle ertelendi. UEFA'dan yapılan açıklamada, Kosova'nın KF Drita ile Kuzey İrlanda'nın Linfield takımları arasındaki maçın, Drita'nın futbolcularında virüs çıkması nedeniyle ertelendiği kaydedildi. Yapılan testlerde iki futbolcuda Koronavirüs tespit edilmesi üzerine tüm takımın karantinaya alındığı belirtildi. Öte yandan Avrupa Ligi çeyrek finalinde dün Shakhtar Donetsk, Basel'i 4-1 mağlup etti ve yarı finalde İnter ile eşleşti. Wolverhampton'ı 1-0 deviren Sevilla da Manchester United'ın rakibi oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...
Son dakika haberi: Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!
SON DAKİKA! Altın fiyatları sert düştü! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...
Bursa’da skandal düğün! Covid’li kaynana düğüne katılanları yaktı
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
Zalim İstanbul’un Cemre’si Sera Kutlubey’den çarpıcı açıklamalar… Öpüşme sahneleri için bakın ne dedi!
MasterChef'te kim, hangi yarışmacı kazandı? 11 Ağustos 2020 Salı MasterChef ana kadro 10.yarışmacısı kim oldu?
SON DAKİKA HABERİ! Iğdır’da korkutan deprem! Ağrı ve Kars’ta da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar Ligi’ne Koronavirüs engeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA