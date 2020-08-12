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Son dakika: 'da corona virüsü şoku!

Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşacak olan 'da corona virüsü şoku yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre Katalan ekibinde yapılan corona virüsü testlerinin sonuçları açıklandı. Buna göre İspanyol devinde bir kişide corona virüsü tespit edildi.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 12:07 Son Güncelleme: 12.8.2020 13:01 ABONE OL
Son dakika: Barcelona'da corona virüsü şoku!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek olan Barcelona'da bir kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan Barcelona'da corona virüsü şoku yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre Katalan ekibinde yapılan corona virüsü testlerinin sonuçları açıklandı. Buna göre İspanyol devinde bir kişide corona virüsü tespit edildi.

Son dakika: Barcelona'da corona virüsü şoku!

Öte yandan bu oyuncunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı mücadele edecek hiçbir oyuncuyla temasının olmadığı ifade edildi. Corona'ya yakalanan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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Son dakika: Barcelona'da corona virüsü şoku!
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