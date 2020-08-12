Vedat’ın halefi Livaja

İtalyan basınından Corriere dello Sport, Lazio'nun Vedat Muriqi için F.Bahçe'ye 15 milyon Euro + bonuslar olmak üzere bir teklif yaptığını ve tarafların anlaşmak üzere olduğunu yazdı. Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün yerine alınacak isim için de çalışmalarını sürdürüyor. AEK forması giyen Marko Livaja, Kanarya'ya önerildi. Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Hırvat forvet için 2 milyon Euro bonservis bedeli istendiği belirtildi. Geçen hafta temas kurulan oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro teklif edildi.