Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Barcelona Bayern Münih ne zaman, saat kaçta?

İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga liglerinin en güçlü ekiplerinden olan Barcelona ve Bayern Münih dünya futbolunun en prestijli turnuvalarından olan Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında yeşil sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Devler liginin en fazla çeyrek finale kalma başarısı gösteren 2 takımının mücadelesine tanık olmak isteyen sporseverler maça ilişkin Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi Barcelona Bayern Münih çeyrek final maçına ilişkin tüm detaylar şöyle;
Barcelona Bayern Münih Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında ilk düdük 14 Ağustos Cuma günü saat 22.00'da çalacak. Camp Nou Stadyumu / Barselona'da oynanacak olan dev maç beIN Sports 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen bir futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi çalışmalara başlayacak 9 futbolcuya Kovid-19 testi yapıldığı ve bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Evinde karantinaya alınan futbolcunun semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
İsmi açıklanmayan futbolcunun, Barcelona'nın cuma günü Bayern Münih ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için Portekiz'e gidecek A takım kafilesinde yer alan futbolculardan hiçbiriyle temas etmediği aktarıldı.
İspanyol ekibi Atletico Madrid'i 2-1 yenen Alman temsilcisi Leipzig, adını son 4 takım arasına yazdırdı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçında Almanya'nın Leipzig takımıyla İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi.
50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Alman ekibinin 50. dakikada Dani Olmo'nun golüyle öne geçtiği karşılaşmada, Atletico Madrid genç yıldızı Joao Felix'in 71. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.
88. dakikada Tyler Adams ile bir kez daha öne geçen ve kalan dakikalarda skoru korumayı bilen Leipzig, adını son dört takım arasına yazdırdı.
Tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Leipzig, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla eşleşti.
Turnuvada bugün İspanya'nın Barcelona ile Almanya'nın Bayern Münih takımları, TSİ 22.00'de çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.