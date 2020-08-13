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Ben dik durdum sözümü tuttum!

Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
Ben dik durdum sözümü tuttum!
Galatasaray, Arda ve Oğulcan'dan sonra Emre Kılınç'ın transferini de açıkladı. Tanıtım videosunda Fenerbahçe'ye de gönderme yapan Cimbom, 25 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine katılan Başkan Mustafa Cengiz, "Emre Kılınç sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesidir. Dürüstlük ve doğruluk, öncelikle söz tutmaktır. Emre bize bunu gösterdi" dedi. Emre ise "Ben bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimi gerçekleştirdim. Dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim ve taraftar tarafından da çok seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Toplam maliyeti 37 milyon TL
Sarı-kırmızılı renklere imzayı atıp parçalı formayla poz veren Emre, ilk sezonunda 11 milyon 350 bin TL kazanacak. Yıldız oyuncu 4 yılda ise toplam 37 milyon TL garanti ücret alacak.

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Ben dik durdum sözümü tuttum!
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