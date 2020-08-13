Ben dik durdum sözümü tuttum!

Galatasaray, Arda ve Oğulcan'dan sonra Emre Kılınç'ın transferini de açıkladı. Tanıtım videosunda Fenerbahçe'ye de gönderme yapan Cimbom, 25 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine katılan Başkan Mustafa Cengiz, "Dürüstlük ve doğruluk, öncelikle söz tutmaktır. Emre bize bunu gösterdi" dedi. Emre ise "Yönetim ve taraftar tarafından da çok seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılı renklere imzayı atıp parçalı formayla poz veren Emre, ilk sezonunda 11 milyon 350 bin TL kazanacak. Yıldız oyuncu 4 yılda ise toplam 37 milyon TL garanti ücret alacak.