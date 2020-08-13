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CANLI | Leipzig -

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Leipzig ile karşı karşıya geliyor. Portekiz'in Lizbon kentindeki 'nda oynanan karşılaşmayı kazanan takım yarı finalde 'nin rakibi olacak. 'ın düdük çaldığı Leipzig-Atletico Madrid müsabakasının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 22:01 Son Güncelleme: 13.8.2020 22:02 ABONE OL
CANLI | Leipzig - Atletico Madrid

Corona virüsü salgını sebebiyle tek maç eleme sistemi üzerinden 8'li çeyrek final formatında oynanan Devler Ligi'nde heyecan sürüyor.

Dün akşam Fransız ekibi PSG, Atalanta'yı saf dışı bırakmıştı. Bu akşam ise Leipzig ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Alman takımı ile İspanyol temsilcisi arasındaki müsabakanın galibi yarı finalde PSG'nin rakibi olacak.

Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 22.00'de başladı. Szymon Marciniak'ın yönettiği maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Leipzig, son 16 turunda Tottenham, Atletico Madrid ise son şampiyon Liverpool'u eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

İLK 11'LER...

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino, Kampl, Laimer, Nkunku, Olmo, Sabitzer, Poulsen.

Atletico Madrid: Jan Oblak, Trippier, Gimenez, Savic, Renan Lodi, Llorente, Herrera, Saul, Koke, Carrasco, Diego Costa.

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CANLI | Leipzig - Atletico Madrid
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