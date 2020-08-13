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için mahkeme kararını bekliyor

'ın gündemindeki için İtalyan ekibi Sassuolo ile mahkemelik oldu. Sarı-kırmızılı ekip, mahkemeden çıkacak sonucu göre milli oyuncu için yeniden devreye girecek.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 19:16 Son Güncelleme: 13.8.2020 19:33 ABONE OL
Galatasaray Kaan Ayhan için mahkeme kararını bekliyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Kaan Ayhan'ın geleceği merak konusu oldu. Sassuolo ile Kaan'ın bonservisini elinde bulunduran Fortuna Düsseldorf Kulübü'nün mahkemelik olmasından sonra sarı-kırmızılı takım beklemeye geçti. Mahkeme Düsseldorf lehine sonuçlanması halinde Galatasaray'ın yeniden devreye gireceği öğrenildi.

31 Temmuz 2020 tarihine kadar 2 milyon euro'luk çıkış maddesi bulunan Kaan Ayhan'ın bu ücret Sassuolo tarafından yatırılmasına rağmen transferi gerçekleşmedi. Sassuolo Kulübü'nün 31 Temmuz'un bitimine 2 saat kala 2 milyon euro'yu Fortuna Düsseldorf Kulübü'nün hesabına yatırmasına rağmen, Düsseldorf Kulübü paranın 1 Ağustos tarihinde hesaplarına ulaşmasından dolayı transferi kabul etmedi ve parayı yeniden Sassuolo Kulübü'nün hesabına iade etti. Bunun üzerine Sassuolo, Fortuna Düsseldorf'u mahkemeye verirken, mahkeme sonuçlanmadan Kaan Ayhan'ın herhangi bir takıma transfer olamayacağı öğrenildi.

FATİH TERİM İSTEDİ, GALATASARAY 2 MİLYON EURO NAKİT BULAMADI
Türkiye'den birçok teklif almasına rağmen, "Türkiye'ye şu anda dönersem sadece Galatasaray forması giyerim" dediği öğrenilen Kaan Ayhan ise hem Galatasaray hem de Sassuolo ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Ancak Galatasaray'ın 2 milyon euro nakit bulamaması, Sassuolo'nun ise Düsseldorf'un iddiasına göre parayı geç yatırması nedeniyle milli futbolcu iki ekibin de yolunu tutamamış oldu.

ASLAN MAHKEME SONUCUNA GÖRE HAREKET EDECEK!
Teknik direktör Fatih Terim'in hala kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan için mahkeme Düsseldorf lehine sonuçlanması halinde Galatasaray'ın yeniden devreye gireceği öğrenildi. Düsseldorf Kulübü ise oyuncuyu 3 milyon Euro'dan aşağı bırakmayı düşünmüyor. (Fotomaç)

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Galatasaray Kaan Ayhan için mahkeme kararını bekliyor
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