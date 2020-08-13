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'ın gözdesi için devrede!

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren , Slovak ekibi AS Trencin'de forma giyen 21 yaşındaki 'yi gündemine almıştı. Ancak bu isim için Fransız ekibi , hızlı davrandı ve ilk teklifini sundu.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 13:35 ABONE OL
Galatasaray'ın gözdesi Osman Bukari için Bordeaux devrede!

Galatasaray'a Bukari transferinde rakip çıktı. Sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki Ganalı futbolcu Osman Bukari için devreye giren son takım Bordeaux oldu.

Gana basınında yer alan haberlere göre Slovak ekibi Trencin'de forma giyen genç kanat oyuncusu için Fransız ekibi 2 milyon Euro'luk bir teklif götürdü. Daha önce çıkan haberlerde ise Galatasaray'ın bu isim için 500 bin Euro önerdiği ifade ediliyordu.

İstatistikleri ile dikkatleri üzerine geçen sağ kanat, geride bıraktığımz sezon çıktığı toplam 30 maçta 11 gol atarken 15 de asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray ve Bordeaux'nun yanı sıra oyuncuyla Nimes, Celta Vigo ve Sporting Lizbon'un da ilgilendiği belirtiliyor. Bukari'nin takımıyla olan sözleşmesi 2022'de sona erecek.

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Galatasaray'ın gözdesi Osman Bukari için Bordeaux devrede!
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